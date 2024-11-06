В больницу Сестрорецка скорая привезла 14-летнего юношу, попавшего под колеса «Мерседес» на Приморском шоссе.
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В больницу Сестрорецка скорая привезла 14-летнего юношу, попавшего под колеса «Мерседес» на Приморском шоссе.