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«Краснодар» — «Факел»: судья ошибочно позволил «быкам» провести голевую атаку

На 53-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места.

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