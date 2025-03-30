На 53-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места.
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