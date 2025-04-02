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Царьград

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Попытка поджога во Владивостоке: потерпевший спасён благодаря медпомощи

Попытка поджога во Владивостоке: потерпевший спасён благодаря медпомощи

Во Владивостоке неизвестные напали на мужчину, нанеся ему ножевые ранения, и попытались поджечь. Преступный умысел не был завершён благодаря быстрой помощи медиков.

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