Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

Виктор Луговой

"а тот не замедлит блокировать Ормузский пролив, просто утопив в фарватере один из танкеров." Приходится отметить тот момент, что танкеры очень плохо тонут. И груз у них обычно с меньшей плотностью, чем вода, и воздуха в конструкции навалом, - танкер не купец. И остойчивость он не потеряет от смещения груза, как "Тикси" с "Тавричанкой", - грузовых танков много, заполняются при погрузке равномерно, повреждение одного к утоплению всего судна не ведёт. Допустим, имелся в виду взрыв танкера? - попадание боеприпаса в один танк приведёт к выгоранию груза в одном танке. Известные пожары на танкерах происходили либо от взрыва в недегазированных танках после разгрузки, либо в результате столкновений судов с изливом груза на акваторию, а это так или иначе совсем другие сценарии. В любом случае не может быть ставки на утопление танкерной единицы в узком-мелком месте. Равнодушно-методично атаковать, превращая работу экипажей в русскую рулетку, более реально. Результат будет не сиюмоментный, но он будет, - начнёт съёживаться фрахт, в отказ пойдут страховщики, бизнес станет невыгоден и заглохнет.