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Политика как она есть

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Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

909 прочитали Добрый вечер, Империя. Забавные дела творятся у Баб-эль-Мандебского пролива. То, что хуситы начнут кошмарить западных перевозчиков, было ожидаемо – они и раньше делали это время от времени, но теперь будут делать с огромным удовольствием.

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Комментарии
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Григорий Давидян
&quot;...то “невидимок” никто трогать и не посмеет.&quot; Так как же их тронешь? Их ведь &quot;не видно&quot;!
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12 час.
Виктор Луговой
&quot;а тот не замедлит блокировать Ормузский пролив, просто утопив в фарватере один из танкеров.&quot; Приходится отметить тот момент, что танкеры очень плохо тонут. И груз у них обычно с меньшей плотностью, чем вода, и воздуха в конструкции навалом, - танкер не купец. И остойчивость он не потеряет от смещения груза, как &quot;Тикси&quot; с &quot;Тавричанкой&quot;, - грузовых танков много, заполняются при погрузке равномерно, повреждение одного к утоплению всего судна не ведёт. Допустим, имелся в виду взрыв танкера? - попадание боеприпаса в один танк приведёт к выгоранию груза в одном танке. Известные пожары на танкерах происходили либо от взрыва в недегазированных танках после разгрузки, либо в результате столкновений судов с изливом груза на акваторию, а это так или иначе совсем другие сценарии. В любом случае не может быть ставки на утопление танкерной единицы в узком-мелком месте. Равнодушно-методично атаковать, превращая работу экипажей в русскую рулетку, более реально. Результат будет не сиюмоментный, но он будет, - начнёт съёживаться фрахт, в отказ пойдут страховщики, бизнес станет невыгоден и заглохнет.
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12 час.
Алексей Васильев
какая знакомая картина! ;-)
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9 час.

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