Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские военные в течение прошедшей ночи над регионами РФ уничтожили 23 украинских беспилотника.«Была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — сообщили в Минобороны.