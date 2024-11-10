Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские военные в течение прошедшей ночи над регионами РФ уничтожили 23 украинских беспилотника.«Была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — сообщили в Минобороны.
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