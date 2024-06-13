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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Monster Hunter Wilds будут видимые раны монстров, через которые можно нанести больш...

В Monster Hunter Wilds будут видимые раны монстров, через которые можно нанести больш...

В Monster Hunter Wilds будут видимые раны монстров, через которые можно нанести больше уронаНедавно в различных публикациях был опубликован 30-минутный игровой процесс Monster Hunter Wilds от Capcom, в котором были раскрыты некоторые интересные дополнения к традиционной формуле.

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