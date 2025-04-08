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Что случилось ночью, 8 апреля 2025 года

Что случилось ночью, 8 апреля 2025 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести на промышленные товары из США на уровне 25%. Введение тарифов, как пишет Reuters, запланировано с 16 апреля, как следует из конфиденциального документа ЕК, направленного странам в Европейском союзе для согласования.

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