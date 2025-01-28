Министры юстиции РФ и Монголии договорились о расширении сотрудничества

Дальнейшее расширение двусторонней договорно-правовой базы обсудили министр юстиции России Константин Чуйченко и министра юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайхан Алтангэрэл, сообщает 28 января российско-монгольский телеканал Aist Global TV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии