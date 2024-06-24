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Тренер Венгрии об 1:0 с Шотландией: «Равный матч, у нас было больше шансов. Они больше владели мячом, но мы победили заслуженно» 

Тренер Венгрии об 1:0 с Шотландией: «Равный матч, у нас было больше шансов. Они больше владели мячом, но мы победили заслуженно» 

«Шотландия владела мячом немного больше, особенно в первом тайме. Во второй половине игра шла как на качелях.

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