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Царьград

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Рождественский сочельник 6 января: как провести, что нельзя делать

Рождественский сочельник 6 января: как провести, что нельзя делать

На стол рекомендуется подавать различные постные блюда.В субботу, 6 января, отмечается Рождественский сочельник – день, когда оканчивается 40-дневный пост и идут полным ходом приготовления к празднованию Рождества Христова.

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