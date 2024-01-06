Рождественский сочельник 6 января: как провести, что нельзя делать

На стол рекомендуется подавать различные постные блюда.В субботу, 6 января, отмечается Рождественский сочельник – день, когда оканчивается 40-дневный пост и идут полным ходом приготовления к празднованию Рождества Христова.
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