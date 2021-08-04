Журналисты назвали имя потерявшего документы о британском эсминце чиновника

Государственным служащим, который не так давно потерял секретные документы о проходе эсминца Defender королевских ВВС в черноморские воды, оказался чиновник, метивший на должность постоянного представителя Британии в Североатлантическом альянсе.
Государственным служащим, который не так давно потерял секретные документы о проходе эсминца Defender королевских ВВС в черноморские воды, оказался чиновник, метивший на должность постоянного представителя Британии в Североатлантическом альянсе.
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