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Журналисты назвали имя потерявшего документы о британском эсминце чиновника

Журналисты назвали имя потерявшего документы о британском эсминце чиновника

Государственным служащим, который не так давно потерял секретные документы о проходе эсминца Defender королевских ВВС в черноморские воды, оказался чиновник, метивший на должность постоянного представителя Британии в Североатлантическом альянсе.

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