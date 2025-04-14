Житель Кузбасса задержан за сотрудничество с иностранной разведкой

В Кемерове задержан 62-летний мужчина за тайное сотрудничество с украинской службой безопасности. Он передавал информацию о военных и правоохранительных объектах в Новокузнецке, планируя деструктивные акты.
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