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Житель Кузбасса задержан за сотрудничество с иностранной разведкой

Житель Кузбасса задержан за сотрудничество с иностранной разведкой

В Кемерове задержан 62-летний мужчина за тайное сотрудничество с украинской службой безопасности. Он передавал информацию о военных и правоохранительных объектах в Новокузнецке, планируя деструктивные акты.

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