Спасательная станция в Чехове получила новую пожарную машину

Пожарно-спасательная станция в селе Новоселки под Чеховом получила новую машину марки «Урал». Автомобиль оборудован автоцистерной, системой подачи компрессионной пены и всем необходимым для ликвидации возгораний любой категории сложности.
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