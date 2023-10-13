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Спасательная станция в Чехове получила новую пожарную машину

Спасательная станция в Чехове получила новую пожарную машину

Пожарно-спасательная станция в селе Новоселки под Чеховом получила новую машину марки «Урал». Автомобиль оборудован автоцистерной, системой подачи компрессионной пены и всем необходимым для ликвидации возгораний любой категории сложности.

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