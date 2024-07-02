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Врач Чемисова: в жару при тренировке дольше часа стоит пить изотоники

Врач Чемисова: в жару при тренировке дольше часа стоит пить изотоники

Елена Чемисова, врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России, заявила в беседе с RT, что в жару при тренировке дольше часа стоит пить изотоники.

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