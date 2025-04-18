Сергей Неверов пообщался с пациентами автопоезда «Здоровье Смоленщины»

Медицинский комплекс работает в Демидовском районе. Проект депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Неверова и его фонда «СозИдаНие» медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» работает в регионе уже девятый год.
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