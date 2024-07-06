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Хили: Лондон продолжит наращивать траты на оборону, поддерживать НАТО и Украину

Хили: Лондон продолжит наращивать траты на оборону, поддерживать НАТО и Украину

Новый министр обороны Соединенного Королевства лейборист Джон Хили заявил, что Лондон продолжит наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО и работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания.

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