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Министр соцразвития Болатаева навестила раненых участников СВО в Солнечногорском госпитале

Министр соцразвития Болатаева навестила раненых участников СВО в Солнечногорском госпитале

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева встретилась с ранеными участниками СВО в Солнечногорском военном госпитале, сообщила пресс-служба ведомства.

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