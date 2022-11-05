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Хави: «Сказал Пике, что он легенда «Барсы». Чем важнее матч для него, тем лучше он играет»

Хави прокомментировал последний матч Жерара Пике за «Барселону». Каталонский клуб в последнем матче Пике обыграл «Альмерию» (2:0).

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