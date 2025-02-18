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Финансовый сектор стал чаще подвергаться кибератакам

Финансовый сектор стал чаще подвергаться кибератакам

Количество кибератак на финансовый сектор за год выросло на треть и достигло 9 тыс. Наибольшую угрозу для отрасли представляют попытки сканирования внутренних сетей в целях киберразведки, эксплуатация уязвимостей и заражение вредоносным программным обеспечением (ПО).

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