Финансовый сектор стал чаще подвергаться кибератакам

Количество кибератак на финансовый сектор за год выросло на треть и достигло 9 тыс. Наибольшую угрозу для отрасли представляют попытки сканирования внутренних сетей в целях киберразведки, эксплуатация уязвимостей и заражение вредоносным программным обеспечением (ПО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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