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Начальнику орловского облэконадзора Алёхину продлили срок задержания на 72 часа

Начальнику орловского облэконадзора Алёхину продлили срок задержания на 72 часа

Сегодня, 25 января, суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику Управления экологического надзора и природопользования Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгению Алёхину.

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