Начальнику орловского облэконадзора Алёхину продлили срок задержания на 72 часа

Сегодня, 25 января, суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику Управления экологического надзора и природопользования Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгению Алёхину.
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