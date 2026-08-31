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Царьград

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Губернатор Кондратьев: Кубань приняла 300 тыс. детей летом 2026 года

Губернатор Кондратьев: Кубань приняла 300 тыс. детей летом 2026 года

В 2026 году курорты Краснодарского края приняли 300 тыс. детей на оздоровление. На эти программы было выделено около 4 млрд рублей.

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