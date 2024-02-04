Глава Приморья Олег Кожемяко предложил создать систему концертного туризма в России

Концертный туризм нуждается во внимании федеральных властей и отдельной системе, считает губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также является председателем комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».
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