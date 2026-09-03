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Иран долго не решался, но США сами спровоцировали: просчет Трампа стал подарком для Тегерана

Иран долго не решался, но США сами спровоцировали: просчет Трампа стал подарком для Тегерана

ВАШИНГТОН, 3 сентября, ФедералПресс. Военный конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезным изменениям в расстановке сил вокруг ключевых морских маршрутов.

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