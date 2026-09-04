❗️⚡️Госкорпорация Ростех готовит мировую премьеру семейства многофункциональных ударных беспилотников, разработанных для интеграции в арсенал истребителя пятого поколения Су-57.
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