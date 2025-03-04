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Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о совместных съемках с Юрой Борисовым

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о совместных съемках с Юрой Борисовым

+ A — «Играл шпану замоскворецкую»: Екатерина Стриженова рассказала о съемках с Юрой Борисовым Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова высказалась в поддержку Юры Борисова, который был номинирован на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», а также она вспомнила, как им довелось поработать вместе еще в начале карьеры Борисова.

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