Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о совместных съемках с Юрой Борисовым

+ A — «Играл шпану замоскворецкую»: Екатерина Стриженова рассказала о съемках с Юрой Борисовым Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова высказалась в поддержку Юры Борисова, который был номинирован на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», а также она вспомнила, как им довелось поработать вместе еще в начале карьеры Борисова.