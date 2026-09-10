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Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

Открыта еще одна эстакада – съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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