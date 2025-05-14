44 семьи оформили сертификат на региональный студенческий капитал в размере 1 млн рублей

<p> Об уникальной мере поддержки, действующей в Ивановской области для молодых семей, – региональном студенческом капитале в размере 1 млн губернатор Станислав Воскресенский рассказал на <a href="http://www.
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