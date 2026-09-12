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Математики написали открытое письмо против ИИ

Группа из 25 лауреатов Филдсовской премии по математике написала открытое письмо против использования искусственного интеллекта.

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