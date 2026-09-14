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Иркутск Сегодня

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12 медведей за неделю добыли охотники вблизи жилых районов и СНТ в Братске

За минувшую неделю в рамках плановых мероприятий по регулированию численности диких животных мобильными группами ликвидировано 12 особей бурого медведя, — сообщил мэр города Александр Дубровин на своем канале в МАХ (18+).

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