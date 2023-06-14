МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Жалость губит или делает еще хуже.Обыкновенный фаши...
  • Александр Веревкин
    И самое страшное, - этих хохлоублюдков уже не исправить. С тупостью механического робота они будут биться бошкой в бе...Обыкновенный фаши...
  • Tatyana Zaytseva
    Что тут можно сказать. Только пожалеть убогихОбыкновенный фаши...

Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Мы довольно много внимания уделяли вопросам внутренней безопасности России. Не буду скрывать то, что многое из того, что упоминалось в этих материалах, было направлено на потенциальных пособников украинских диверсантов из числа наших граждан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх