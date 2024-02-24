Об очередных жалобах представителей вооруженных формирований информирует The Daily Telegraph. Британский таблоид опубликовал статья с показательным заголовком «Вижу русских солдат, но у меня нет боеприпасов, чтобы обстрелять их».
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