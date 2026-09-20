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Кеды на танкетке снова в моде: та самая обувь из 2010-х возвращается осенью 2026-го

Кеды на танкетке снова в моде: та самая обувь из 2010-х возвращается осенью 2026-го

Если вы застали моду начала 2010-х, эту обувь невозможно забыть. Высокие кеды, несколько липучек, объёмный язычок и спрятанная внутри танкетка – модель Isabel Marant Bekett в своё время была буквально повсюду.

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