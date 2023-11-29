Дизайн нового Duster «слили» до премьеры: кроссовер изменился почти до неузнаваемости 

Мировая премьера нового Duster запланирована на 29 ноября 2023 года. В преддверии официального дебюта в Сеть просочились первые фотографии следующего поколения этого кроссовера, который, как и прежде, в зависимости от рынка будет продаваться как под брендом Renault, так и Dacia.