Дизайн нового Duster «слили» до премьеры: кроссовер изменился почти до неузнаваемости 

Мировая премьера нового Duster запланирована на 29 ноября 2023 года. В преддверии официального дебюта в Сеть просочились первые фотографии следующего поколения этого кроссовера, который, как и прежде, в зависимости от рынка будет продаваться как под брендом Renault, так и Dacia.
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