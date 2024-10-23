Глава Пентагона: Украине не нужны ракеты большой дальности

Руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин признал, что урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто за столом переговоров, однако полагает, что сроки для них должен устанавливать Киев.
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