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Головин интересен клубам из Саудовской Аравии. «Зенит» может включиться в борьбу за хавбека («СЭ»)

Полузащитник сборной России Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом. По информации «Спорт-Экспресса», наиболее серьезный интерес к футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии.

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