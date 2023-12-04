В трех районах Якутии зафиксировали похолодание ниже -50°C

Температура воздуха ниже -50 °C зафиксирована сразу в трех районах Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликовав соответствующие данные в Telegram-канале.
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