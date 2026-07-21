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Царьград

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МИД России заявила о присоединении к делу Литвы и Беларуси в ООН

МИД России заявила о присоединении к делу Литвы и Беларуси в ООН

МИД России объявило о намерении участвовать в качестве третьей стороны в судебном разбирательстве, начатом Литвой против Беларуси в 2025 году в Международном суде ООН, по вопросу незаконного ввоза мигрантов.

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