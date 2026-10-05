Яков Кедми: Договариваться будут США, Китай и Россия — остальным странам велят стоять за дверью и ждать указаний В «Большой тройке» лидеров есть одно ненадежное звено, и все знают, как его зовут Алексей Песков Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Минувшим вечером гостем политического видеоканала «Поглед Инфо» (Болгария) был Яков Кедми, экс-глава израильской специальной службы Натив, эксперт по международной политике и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS «Германия и Франц...
- BV «Германия и Франц...
- ВА Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым