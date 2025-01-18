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Пожар в уфимском ТЦ: обрушена кровля, задействованы 40 спасателей

Пожар в уфимском ТЦ: обрушена кровля, задействованы 40 спасателей

В Уфе в магазине "Светофор" произошёл пожар площадью 900 кв. м с обрушением кровли. Ликвидация возгорания велась силами более 40 специалистов и 12 единиц техники.

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