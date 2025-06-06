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Царьград

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В конфликте Маска и Трампа заметили интересную деталь. Указал на неё глава РФПИ Дмитриев

В конфликте Маска и Трампа заметили интересную деталь. Указал на неё глава РФПИ Дмитриев

Вскрылась любопытная деталь в скандале между Дональдом Трампом и Илоном Маском.Не всё так просто в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.

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