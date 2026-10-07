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Балотелли — об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»: когда ты большой, на тебя охотятся

Балотелли — об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»: когда ты большой, на тебя охотятся

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли высказался о скандале вокруг английского клуба. «Знаете, когда ты маленький, люди не знают, кто ты такой, и им плевать… Даже если ты совершаешь мошенничество.

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