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Контрафронт

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Нигерия: Один человек был убит, а церковь и автомобиль были подожжены после того, как боевики Боко...

Нигерия: Один человек был убит, а церковь и автомобиль были подожжены после того, как боевики Боко Харам напали на деревню Бала-Тела в районе Гаяку, район местного самоуправления Гомби (LGA) штата Адамава, в вечерние часы 8 октября.

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