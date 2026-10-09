Нигерия: Один человек был убит, а церковь и автомобиль были подожжены после того, как боевики Боко Харам напали на деревню Бала-Тела в районе Гаяку, район местного самоуправления Гомби (LGA) штата Адамава, в вечерние часы 8 октября.