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Закон, порядок, государство

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Памятник легендарному маршалу Буденному торжественно открыли в Уссурийске

Памятник легендарному маршалу Буденному торжественно открыли в Уссурийске

Памятник легендарному маршалу Семену Буденному появился в Уссурийске. Находится он на территории пейнтбольного клуба "Фарпост", и, по мнению руководителя клуба Евгения Утина, есть высокая вероятность того, что сам Буденный 110 лет назад мог ступать по этой самой земле, когда находился в Приморье.

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