Памятник легендарному маршалу Буденному торжественно открыли в Уссурийске

Памятник легендарному маршалу Семену Буденному появился в Уссурийске. Находится он на территории пейнтбольного клуба "Фарпост", и, по мнению руководителя клуба Евгения Утина, есть высокая вероятность того, что сам Буденный 110 лет назад мог ступать по этой самой земле, когда находился в Приморье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вносить деньги заранее: россияне негодуют из-за новых правил оплаты за 1 услугу ЖКХ
- Российские военные спасатели приступили к маршу из Казахстана в Россию после посадки «Союза МС-23»
- На Краснолиманском направлении расчеты ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрывают российские подразделения от разведывательных беспилотников противника
Свежие комментарии