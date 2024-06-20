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В Ростовской области после разгерметизации резервуара выросла площадь пожара на нефтебазе

В Ростовской области после разгерметизации резервуара выросла площадь пожара на нефтебазе

Теперь она составляет 6,3 тысячи квадратных метров.В Азове Ростовской области спасатели продолжают борьбу с возгоранием резервуара с нефтепродуктами, который возник после удара беспилотников ВСУ в ночь на 18 июня, огонь полыхает уже больше двух суток.

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