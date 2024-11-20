Орловскую область утром вновь атаковал украинский беспилотник

В небе над Орловщиной уничтожен очередной беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, сообщили в ведомстве.
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