Орловскую область утром вновь атаковал украинский беспилотник

В небе над Орловщиной уничтожен очередной беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, сообщили в ведомстве.