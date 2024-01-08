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Китай объявил о задержании британского шпиона

Китай объявил о задержании британского шпиона

Министерство государственной безопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который, по данным следствия, собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6, сообщает South China Morning Post (SCMP).

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