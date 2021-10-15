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Новак: «Волатильность на нефтяном рынке низкая»

Новак: «Волатильность на нефтяном рынке низкая»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что волатильность на нефтяном рынке остается низкой. Об этом политик рассказал американским представителям СМИ в интервью американскому телеканалу CNBC.

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