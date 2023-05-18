New York Times узнала, что США не разрешают украинским лётчикам обучаться на европейских F-16. Несмотря на то, что некоторые страны Европы готовы отдать F-16, для передачи самолетов Киеву им необходимо одобрение США, производящих эти истребители.
New York Times узнала, что США не разрешают украинским лётчикам обучаться на европейских F-16. Несмотря на то, что некоторые страны Европы готовы отдать F-16, для передачи самолетов Киеву им необходимо одобрение США, производящих эти истребители.
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