Русская весна

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США не дают украинским лётчикам обучаться на европейских F-16 — New York Times

США не дают украинским лётчикам обучаться на европейских F-16 — New York Times

New York Times узнала, что США не разрешают украинским лётчикам обучаться на европейских F-16. Несмотря на то, что некоторые страны Европы готовы отдать F-16, для передачи самолетов Киеву им необходимо одобрение США, производящих эти истребители.

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