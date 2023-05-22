Президент Индонезии Видодо в качестве гуманитарной помощи пообещал восстановить больницу на Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече в Японии с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал обещание отремонтировать больницу на Украине, пишет агентство ANTARA.
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