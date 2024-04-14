Виталий Милонов: Электросамокаты должны быть выведены из города

регистрировать и штрафовать как остальных участников движения, хотя у нас пешеходов не учат, все это зеркало нашего воспитания...

Erl Schweizer

Милонов в данном случае совершенно права, но спикерам сената и Думы его не понять: они давно не живут среди населения, они "боги", им не положено шастать пешком по городу, а потому на кой хрен им проблемы населения?