Нужно запретить пользоваться электросамокатами в черте городов, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Виталий Милонов: Электросамокаты должны быть выведены из города
Комментарии
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v
valeriy
регистрировать и штрафовать как остальных участников движения, хотя у нас пешеходов не учат, все это зеркало нашего воспитания...
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32 мин.
Erl Schweizer
Милонов в данном случае совершенно права, но спикерам сената и Думы его не понять: они давно не живут среди населения, они "боги", им не положено шастать пешком по городу, а потому на кой хрен им проблемы населения?
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31 мин.
Сергей Kоролев
Номера самокатов уже давно все покрыты грязью!
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6 мин.
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